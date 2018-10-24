1 (48)_edited.jpg

FUR ACCESSORIES PRODUCTION 

AND WHOLESALE:

COLLARS

TRIMMINGS

POMPONS

ACCESSORIES

CATALOG

VARIETY OF FUR TYPES AND COLORS

WELLFUR manufactures a range of products,
using for this high quality raw materials and the most modern technologies.

The fur is purchased at international Fur Auctions:
SAGA FURS, KOPENHAGEN FUR, FUR HARVERSTERS, SOJUZPUSHNINA

And also on farms around the world

Official deliveries to Russia

ALL FUR KINDS ARE ALWAYS AVAILABLE IN OUR WAREHOUSE:
FINNRACСOON, BLUEFOX, BLUEFROST, FOX, RUSSIAN WOLF, COYOT, WOLVERENE,
RACCOON, BEAVER, OTTER, MINK, SABLE, MARTEN, RABBIT REX

24_edited.jpg
1 (39)_edited.jpg
30.jpg

TRIMMINGS

WE WILL PROFESSIONALLY PRODUCE FUR TRIMMINGS BY A LOWER COST

COLLARS

WE ARE THE TRUSTFUL PARNER AND WE RESPECT YOUR DEADLINES

POMPONS

OUR KNOW-HOW TECHNIQUES ALLOW US TO CREATE THE PERFECT POMPONS

DRUMS - AN INTEGRAL PART OF FUR ACCESSORIES PRODUCTION

PRODUCTION OPPORTUNITIES

IMG_20181024_163215.jpg
IMG_0074.JPG

THE LET OUT TEQNIQUE

WE WILL INCREASE THE LENGTH OF SKINS ON PROFESSIONAL EQUIPMENT, REDUCING THE TIME OF PRODUCTION

DEVELOPMENT OF PATTERNS

DECIDED FOR THE FIRST TIME TO USE FUR IN A COLLECTION? WE WILL HELP YOU!

1ba994d9-8970-44c5-a409-e06dd504f7d6_edi
1 (32).jpg
IMG_20181024_162557.jpg
IMG_20181024_162737.jpg

FUR HAIRCUT

OUR EQUIPMENT ALLOWS YOU TO MAKE A FUR HAIRCUT UP TO 0.5 cm.

FUR PERFORATION

PERFORATION INCREASES FUR SKIN SKIN AREA UP TO 80%

FUR IRONING

YOUR FUR WILL ALWAYS LOOK PERFECT AND ATTRACTIVE

FUR DRAMMING

OUR UNCONDITIONAL ADVANTAGES

The WELLFUR company occupies a special position in the fur industry not only due to its exceptional product quality and attractive pricing policy. We always strive for excellence. We invest extra time and effort in ensuring the highest quality of our products, and therefore in the satisfaction of our customers.

OWN PRODUCTION CENTRE

WE FULFILL YOUR ORDERS
IN MOSCOW,
ON OWN
PRODUCTION

Преимущества сотрудничества с WELLFUR

Компания WELLFUR - надежный поставщик меха и пушно-меховых полуфабрикатов. Мы владеем собственным производством по изготовлению воротников, опушек, помпонов и других аксессуаров, реализуем продукцию оптом и в розницу, а работа с нами отличается целым рядом преимуществ:

  • исключительное качество сырья и готовой продукции

  • собственное производство

  • лояльная ценовая политика

  • оптимальная логистика

  • пошив отделки и аксессуаров из меха

  • контроль производственного процесса

  • закупка меха на мировых аукционах

  • возможность купить меха оптом на выгодных условиях

Все заказы выполняются качественно и в оговоренные сроки. Мех натуральный опт в Москве с отправкой по России и за рубеж – это WELLFUR.

WRITE AND CALL

Rustaveli, 10 building 2
Moscow, 127254
Russia

Commercial Director +7 967 018 89 14

1 (86).jpg

WELLFUR

This site is for informational purposes and is not a public offer,
determined by the provisions of Article 437, paragraph 2 of the Civil Code of the Russian Federation
Federation. For detailed information on the cost of fur products
and discounts on them, please check with your company office.

By clicking on the “Send” button, you agree to the Policy in the field of processing and ensuring the security of personal data and agree to the processing of personal data