FUR ACCESSORIES PRODUCTION
AND WHOLESALE:
COLLARS
TRIMMINGS
POMPONS
ACCESSORIES
CATALOG
VARIETY OF FUR TYPES AND COLORS
WELLFUR manufactures a range of products,
using for this high quality raw materials and the most modern technologies.
The fur is purchased at international Fur Auctions:
SAGA FURS, KOPENHAGEN FUR, FUR HARVERSTERS, SOJUZPUSHNINA
And also on farms around the world
Official deliveries to Russia
ALL FUR KINDS ARE ALWAYS AVAILABLE IN OUR WAREHOUSE:
FINNRACСOON, BLUEFOX, BLUEFROST, FOX, RUSSIAN WOLF, COYOT, WOLVERENE,
RACCOON, BEAVER, OTTER, MINK, SABLE, MARTEN, RABBIT REX
TRIMMINGS
WE WILL PROFESSIONALLY PRODUCE FUR TRIMMINGS BY A LOWER COST
COLLARS
WE ARE THE TRUSTFUL PARNER AND WE RESPECT YOUR DEADLINES
POMPONS
OUR KNOW-HOW TECHNIQUES ALLOW US TO CREATE THE PERFECT POMPONS
DRUMS - AN INTEGRAL PART OF FUR ACCESSORIES PRODUCTION
PRODUCTION OPPORTUNITIES
THE LET OUT TEQNIQUE
WE WILL INCREASE THE LENGTH OF SKINS ON PROFESSIONAL EQUIPMENT, REDUCING THE TIME OF PRODUCTION
DEVELOPMENT OF PATTERNS
DECIDED FOR THE FIRST TIME TO USE FUR IN A COLLECTION? WE WILL HELP YOU!
FUR HAIRCUT
OUR EQUIPMENT ALLOWS YOU TO MAKE A FUR HAIRCUT UP TO 0.5 cm.
FUR PERFORATION
PERFORATION INCREASES FUR SKIN SKIN AREA UP TO 80%
FUR IRONING
YOUR FUR WILL ALWAYS LOOK PERFECT AND ATTRACTIVE
FUR DRAMMING
OUR UNCONDITIONAL ADVANTAGES
The WELLFUR company occupies a special position in the fur industry not only due to its exceptional product quality and attractive pricing policy. We always strive for excellence. We invest extra time and effort in ensuring the highest quality of our products, and therefore in the satisfaction of our customers.
Преимущества сотрудничества с WELLFUR
Компания WELLFUR - надежный поставщик меха и пушно-меховых полуфабрикатов. Мы владеем собственным производством по изготовлению воротников, опушек, помпонов и других аксессуаров, реализуем продукцию оптом и в розницу, а работа с нами отличается целым рядом преимуществ:
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исключительное качество сырья и готовой продукции
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собственное производство
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лояльная ценовая политика
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оптимальная логистика
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пошив отделки и аксессуаров из меха
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контроль производственного процесса
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закупка меха на мировых аукционах
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возможность купить меха оптом на выгодных условиях
Все заказы выполняются качественно и в оговоренные сроки. Мех натуральный опт в Москве с отправкой по России и за рубеж – это WELLFUR.
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Rustaveli, 10 building 2
Moscow, 127254
Russia
Commercial Director +7 967 018 89 14